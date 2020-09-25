В скором времени в России могут появиться продуктовые сертификаты. Они будут предназначены для малообеспеченных граждан. С таким предложением выступили члены фракции ЛДПР.

В скором времени в России могут появиться продуктовые сертификаты. Они будут предназначены для малообеспеченных граждан. С таким предложением выступили члены фракции ЛДПР.По словам депутата Ярослава Нилова, в Госдуме разрабатывается законопроект, который поможет определить, насколько тот или иной гражданин нуждается в сертификате на продукты. Речь идет о фиксированной сумме средств, равной 1/4 прожиточного минимума.Чтобы исключить попытки обналичивания сертификатов, а также приобретение с их помощью алкоголя и табачных изделий, авторам идеи предстоит составить список продуктов. Таким образом владелец сертификата может купить в магазине определенные товары, а государство за них рассчитается, выделив деньги из бюджета.Стоит отметить, что ранее директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков выступил с похожей идей. По его мнению, в стране нужно ввести карточки на продукты.С помощью таких талонов граждане смогут приобретать товары первой необходимости. Кобяков подчеркнул, что продуктовые карточки есть в других государствах, например в США.Напомним, с 2021 года прожиточный минимум и МРОТ могут начать . В Минтруде в подробностях рассказали об этой идее и заявили, что на ее реализацию необходимо потратить 128,5 миллиарда рублей.