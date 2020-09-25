Депутаты ЗС внесли изменения в отдельные законодательные акты Владимирской области в сфере государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших

По инициативе губернатора депутаты Законодательного Собрания внесли изменения в законодательные акты Владимирской области в сфере государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.- Это позволит восстановить справедливость по отношению к детям, страдающим ВИЧ. Все мы помним об инциденте этого лета, когда мальчику-сироте, страдающему этим тяжёлым недугом, было отказано в получении господдержки. Причиной инцидента послужило то, что помощь детям с ВИЧ на тот момент не была предусмотрена в областном законе. Сегодня мы исправили ситуацию, – пояснил Владимир Сипягин.В соответствии с Областным законом «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в полтора раза увеличены ежемесячные выплаты на государственное обеспечение. Теперь их могут получать ВИЧ-инфицированные. Деньги можно потратить на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, книг, а также на личные нужды.Во Владимирской области под опекой семь ВИЧ-инфицированных детей.Также внесены изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части дополнения методики расчёта объёма субвенции муниципальным образованиям категорией детей, являющихся ВИЧ-инфицированными.