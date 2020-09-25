Впервые за последнее время количество заразившихся Covid-19 оказалось менее 30 человек

По состоянию на 25 сентября в регионе лабораторно подтвердили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Владимирской области. Лидирующую позицию занял Гусь-Хрустальный, в котором за минувшие сутки выявили 7 человек, заразившихся Covid-19. На втором месте оказались столица региона и Муром, где зарегистрировали по 6 новых случаев, а на третьем – Красная Горбатка с 4 заболевшими.Всего на данный момент в области зарегистрировали 7096 случаев заболевания, 205 из которых – летальные. Стоит отметить, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.