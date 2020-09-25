Жительница Биробиджана попыталась спасти свой деревянный дом, которые пострадал от подтопления. Для этого она решила просушить строение с помощью электрического котла. Во время его работы ..

Жительница Биробиджана попыталась спасти свой деревянный дом, которые пострадал от подтопления. Для этого она решила просушить строение с помощью электрического котла. Во время его работы она заметила запах дыма.Внешний осмотр показал, что у дома загорелась стена. Женщина вызвала пожарных и до их прибытия постаралась справиться с возгоранием самостоятельно. Прибывшие на место специалисты оперативно ликвидировали пожар, передает сайт . Расследование показало, что причиной возникновения огня стало короткое замыкание.