Ежегодно 25 сентября православные верующие чтят память священномученика Автонома Италийского.

Ежегодно 25 сентября православные верующие чтят память священномученика Автонома Италийского.История святогоПравославный праздник сегодня в народе имеет несколько названий: Автоном, Артамонов день, Артамон-змеевик. Все эти наименования связаны с великомученником Автономом, которые покинул родные места из-за гонений на верующих и отправился проповедовать слово Божие. Святой возвел церковь и смог обратить в веру многих язычников. Автоном был убит во время служения Господу, но и после смерти на могиле святого неоднократно происходили невероятные чудеса.ТрадицииЗная, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, верующие часто вспоминают о змеях. Издавна считалось, что святой Автоном прогоняет змей и закупоривает их норы. 25 сентября змеи уползают в лес и ложатся в спячку. Мужчины в такой православный праздник, как сегодня, читали заговоры от опасных пресмыкающихся. Женщины в Артамонов день часто собирали рябину и делали из нее различные лакомства.Что нельзя делатьПо старинным преданиям, православный праздник сегодня запрещает ходить в лес, чтобы не стать жертвой змей, ползающих по лесу. Если 25 сентября кого-то кусала змея, то нужно было сделать три земных поклона, прочитать молитву и трижды плюнуть через левое плечо. Также как и в любой другой церковный праздник на Артамонов день запрещается ссориться, обижаться и устраивать генеральную уборку в доме.Приметы25 сентября люди всегда пристально следили за природой и по своим наблюдениям делали важные выводы. Если Артамонов день дождлив, то стоит ждать затяжную зиму, а если разразился гром, то осень будет теплой. Обилие плодов на дубе в этот день говорит о теплой зиме и последующем урожайном лете. Слишком высокий бурьян 25 сентября намекает на обилие снега зимой. Длинные сумерки в такой православный праздник, как сегодня, привлекают ненастье, а короткие – ясную и солнечную погоду.