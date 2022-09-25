В Коврове в Спортивном клубе им. В.А. Дегтярева «Металлист» прошли соревнования по гиревому спорту...

В Коврове в Спортивном клубе им. В.А. Дегтярева «Металлист» прошли соревнования по гиревому спорту в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по Владимирской области.Как сообщили в пресс-службе МЧС, на соревнования прибыли команды от всех пожарно-спасательных отрядов и специализированной пожарно-спасательной части.Соревнования проходили в весовых категориях 63, 68, 73, 85 и свыше 85 килограммов по классическому двоеборью: толчок 2-х гирь (по 24 кг) по короткому циклу и рывок.В итоговом зачете команда Ковровского пожарно-спасательного гарнизона заняла четвертое место. Третье место у спортсменов из СПСЧ, второе место – у 5 ПСО, победителями соревнований стала команда 1 пожарно-спасательного отряда.В личном первенстве «двоеборье - весовая категория 63 кг» - победителем стал Челноков А.С. 1 ПСО, «двоеборье - весовая категория 68 кг» - Рыбаков А.Р. 1 ПСО, «двоеборье - весовая категория 73 кг» - Максим Липатов 1 ПСО, «двоеборье - весовая категория 85 кг» Мещеряков Юрий 5 ПСО, «двоеборье - весовая категория 85+кг» - Бабочкин Василий 2 ПСО.Стоит отметить, что наравне со спортсменами, которые занимаются гиревым спортом, в соревнованиях приняли участие пожарные, которые ранее никогда не поднимали гири. Причем показали они себя довольно неплохо.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области