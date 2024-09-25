Открылся новый сезон Вахты памяти, а вот сам мемориал, где школьники и студенты будут нести почетное дежурство, не в лучшем состоянии. Однако миссию юных патриотов никто не отменял. Их

Открылся новый сезон Вахты памяти, а вот сам мемориал, где школьники и студенты будут нести почетное дежурство, не в лучшем состоянии. Однако миссию юных патриотов никто не отменял. Их караульная служба продлится до апреля следующего года. Все это время учащиеся будут по очереди менять друг друга на посту. Софья Серикова, ученица 9 класса школы №7