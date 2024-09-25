Раньше советские дети знали эти загадки наизусть и могли легко дать правильный ответ. Сможете ли вы справиться с ними сейчас?

Раньше советские дети знали эти загадки наизусть и могли легко дать правильный ответ. Сможете ли вы справиться с ними сейчас?Советские загадки были не только увлекательными, но и развивали мышление. Многие современные дети, столкнувшись с ними, могли бы обратиться к интернету в поисках ответа.Но если вы разгадаете эти загадки, это станет признаком того, что вы принадлежите к поколению 20 века. Каждый вопрос имеет единственный правильный ответ, который требует внимательности и смекалки.