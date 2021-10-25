В Гольянове появилась новая бесплатная парковка.

В Гольянове появилась новая бесплатная парковка.В Москве благоустроят свыше 300 земельных участков. На пустующих территориях, выявленных Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, сделают парковки, детские и спортивные площадки, а также зеленые зоны.Так, уже приведен в порядок один участок в столичном районе Гольяново. Там обустроили бесплатную парковку для автомобилей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Площадка была выровнена и заасфальтирована. На ней нанесли разметку. Был сделан удобный подъезд к парковке со стороны дороги."Территория не была обременена земельно-имущественными отношениями и давно не использовалась", – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.Ранее в Гольянове был выявлен пустующий земельный участок площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров. Участок рассмотрела городская комиссия, в которую входят не только представители Госинспекции по недвижимости, но и сотрудники департамента городского имущества, Москомархитектуры, префектур округов и других профильных ведомств.