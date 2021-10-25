Как таможенники обеспечивают экономическую безопасность страны в новых условиях, рассказал руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

Благодаря цифровизации работы таможни большинство деклараций стали заполняться в автоматическом режиме. Это позволяет избавить предпринимателей от оформления лишних документов.Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин в интервью Российской газете рассказал, как таможенники обеспечивают экономическую безопасность страны в новых условиях.По его словам, в прошлом году завершено масштабное реформирование системы таможенных органов. В настоящее время в центрах электронного декларирования уже оформляется 99% всех деклараций. Еще одним из результатов реформы стало сокращение времени оформления, причем без ущерба качеству госконтроля.Основным инструментом контроля является система управления рисками, которая позволяет автоматически выявлять товары с высоким уровнем риска нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.За 9 месяцев 2021 года общая эффективность применения системы управления рисками при декларировании товаров составила 55%, то есть результативным является каждое второе проверочное мероприятие.Таможня администрирует около 27% доходов федерального бюджета. За девять месяцев 2021 года служба уже перечислила в госказну 4,8 трлн рублей.При этом глава ФНС подчеркнул, что система управления рисками строится на основе субъектно-ориентированного подхода. Все декларанты разделены и отнесены к секторам с минимальными, средними и высокими рисками. Это распределение производится полностью в автоматическом режиме на основе математической модели анализа по 31 критерию.Из более чем 120 тысяч декларантов почти 12 тысяч относится к сектору с минимальными рисками. На их долю приходится 76% от общего количества деклараций на товары и 86% от общей суммы подлежащих уплате таможенных платежей.Внедрены и активно развиваются технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска деклараций. Они применяются только к безрисковым товарам. На 1 октября этого года из 4 млн оформленных деклараций полностью в автоматическом режиме зарегистрировано более 3,2 млн. Автоматически выпущена каждая четвертая декларация.Среднее время авторегистрации не превышает трех минут, автовыпуска - пяти минут, что позволяет экономить средства и человеческие ресурсы, которые можно задействовать для фактического контроля после выпуска товаров и в аналитической деятельности.Владимир Булавин напомнил, что ФТС администрирует порядка 27% доходов федерального бюджета. За 9 месяцев текущего года таможенными органами в бюджет перечислено 4,8 трлн рублей, что на 1,2 трлн рублей превысило прогнозное задание. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель увеличился на 49%, или 1,6 трлн рублей.У ФНС и ФТС общие цели - обеспечение полноты уплаты платежей в федеральный бюджет и создание благоприятных условий для развития бизнеса в стране. Обе службы тесно взаимодействуют, что позволяет эффективно определять объекты контроля. В январе - сентябре 2021 года таможенные органы вместе с налоговой службой провели 265 таможенных проверок, результат по линии ФТС - более 5 млрд рублей.По словам руководителя Федеральной таможенной службы, правоохранительная деятельность таможенных органов направлена на защиту экономической безопасности страны. Подразделения работают в тесном взаимодействии с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой, иными ведомствами.При этом ФТС не только эффективно использует имеющиеся полномочия, но и участвует в законопроектной работе, предполагающей расширение компетенции таможенных органов по полноценному расследованию уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства РФ и права EАЭС, а также с нарушением валютного законодательства.Создана обширная международная правовая база, включающая 337 международных договоров и меморандумов в таможенной сфере, заключенных с 72 странами. В 2021 году подписано 11 новых документов, до конца года запланировано подписание еще порядка 10 международных правовых актов.Говоря о 30-летии Федеральной таможенной службы, глава ведомства рассказал, что проведенная реформа и цифровизация деятельности таможенных органов не только открыли новые возможности для дальнейшего упрощения таможенных процедур, но также изменили облик современного таможенного офицера.На службу в таможенные органы приходят специалисты, обладающие знанием информационных технологий, умением работать с большими объемами информации, цифровыми способами обработки данных. Кадровый состав современной таможенной службы достаточно молод: 35% должностных лиц составляют люди в возрасте до 35 лет, при этом средний возраст составляет 41 год.В заключении Владимир Булавин поздравил коллег с праздником:- В 2021 году мы отмечаем 30-летие создания Федеральной таможенной службы. Этот юбилей - знаковое событие для нашего многотысячного коллектива. Таможенная служба за эти годы реформировалась и развивалась, но неизменно высоким оставался вклад нашего сплоченного коллектива в обеспечение экономической безопасности государства.Ключевая цель на ближайшее десятилетие - трансформировать таможенное администрирование в быстрый и высокотехнологичный процесс за счет применения современных технологий, внедрения методов обработки больших массивов данных и искусственного интеллекта.Развитие таможенной службы невозможно без истории, базовых знаний. Хочу выразить искреннюю признательность ветеранам таможенной службы, которые являются примером для молодых специалистов, передают им свои знания и опыт.Благодарю всех должностных лиц таможенных органов за самоотверженную работу, достигнутые результаты деятельности.Уверен, что профессионализм, современные знания, энергия и целеустремленность помогут нам справиться с самыми сложными задачами, осуществить все намеченные планы.