Средства будут направлены на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

22 октября 2021 года на заседании Правительства РФ было одобрено предложение Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений о выделении республике Башкортостан средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).Как пояснила Наталья Орлова, заместитель председателя Комитета по бюджету Государственной Думы, избранный депутат от Башкортостана: Выделенная сумма более 1 миллиарда рублей будет распределена на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Такая мера поддержки позволит в условиях повышенной нагрузки на медучреждения своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями, а также повысят запас прочности и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь.