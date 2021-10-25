День Автомобилиста отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В честь праздника военнослужащие Владимирского территориального гарнизона решили отметить лучших водителей среди

День Автомобилиста отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В честь праздника военнослужащие Владимирского территориального гарнизона решили отметить лучших водителей среди гражданского персонала. Василий Глебов, водитель медицинской машины (в/ч 11361-4, г. Муром): Мне позвонило вышестоящее командование и сказало: “Василий Васильевич, Вы – лучший. Вы выиграли конкурс”. Я очень удивился . Очень неожиданно было. Инициатором конкурса стала