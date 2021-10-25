Мероприятие состоялось в честь 100-летия одного из основателей владимирской школы спортивной гимнастики.

Во Владимире на доме №32 по улице Большой Нижегородской состоялась церемония открытия мемориальной бронзовой доски, посвящённой 100-летию Николая Толкачева. Таким образом в городе почтили память великого тренера, одного из основателей владимирской школы спортивной гимнастики.В церемонии приняли участие его супруга Любовь Николаевна, коллеги, воспитанники, молодые гимнасты.«Автором монумента стал Заслуженный художник РФ, известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Супруга Николая Григорьевича, Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Любовь Толкачева поблагодарила администрацию за сохранение памяти о Николае Григорьевиче», - рассказали в пресс-службе мэрии.Напомним, что Николай Григорьевич родился 25 октября 1921 года в Тюменской области. Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов Славы и Краснолй Звезды. Он и его супруга Любовь Николаевна стояли у истоков становления владимирской гимнастической школы, которая была открыта 1 сентября 1961 года. За десятилетия своей работы учреждение воспитало 13 олимпийских чемпионов, 25 мастеров спорта международного класса, более 200 мастеров спорта.