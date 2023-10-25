Гранты от Владимирской области освобождаются от уплаты налога НДФЛ. Госдума приняла сразу во...

Гранты от Владимирской области освобождаются от уплаты налога НДФЛ.Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон об освобождении от налогообложения НДФЛ региональных и местных грантов, а также премий и единовременных выплат в связи с отдельными госнаградами, которые получают граждане. Документ инициирован правительством России. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.Сейчас норма об освобождении от НДФЛ действует на федеральном уровне для проектов, которые реализуются гражданами за счет средств президентских грантов. Закон предполагает предоставление налоговой преференции физлицам, которые принимают участие в конкурсных процедурах на получение грантов в денежной или натуральной форме, а также в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, сообщает ТАСС."Гранты, получаемые физическими лицами, как правило, направлены на развитие общественных инициатив, улучшение благоустройства городской среды, помощь незащищенным слоям населения, в том числе пожилым гражданам. Перечень таких мероприятий должен быть согласован высшим исполнительным органом субъекта РФ или решением представительного органа местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.Фото: https://www.pxfuel.com