С 1 января 2024 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%.

С 1 января 2024 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%. Средства на индексацию пенсий в размере свыше 234 млрд рублей уже заложены в проекте федерального бюджета. Об этом депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал в своём .Государственная Дума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Данное решение поможет улучшить благосостояние порядка 32,6 млн россиян.«Отмечу, что первоначально предполагалось провести индексацию пенсий на 4,6%. Но мы исходим из роста потребительских цен и уровня инфляции, поэтому размер индексации пересмотрели в сторону увеличения, до 7,5%», – подчеркнул Алексей Говырин.Напомним, что сегодня средняя страховая пенсия по стране, согласно данным Правительства РФ, составляет свыше 23 тыс. рублей. Во Владимирской области пенсию получают более 300 тысяч человек.