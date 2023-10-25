Более 30 тысяч жителей Владимирской области пользуются системой «Ростелеком Ключ». Уже 177 домов (9200 домохозяйств) региона подключены к платформе. В октябре ее сервисы появились еще в двух

Более 30 тысяч жителей Владимирской области пользуются системой «Ростелеком Ключ». Уже 177 домов (9200 домохозяйств) региона подключены к платформе. В октябре ее сервисы появились еще в двух многоэтажках Владимира: на улицах Фатьянова (д. 2)1 и Усти-на-Лабе (д. 16) 2. В первой специалисты провайдера установили умные домофоны, во второй — организовали комплексное видеонаблюдение. Важно, что собственники