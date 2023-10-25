Известная хвойная культура остается зеленой круглый год и может применяться в самых разных областях жизнедеятельности.

Известная хвойная культура остается зеленой круглый год и может применяться в самых разных областях жизнедеятельности.С наступлением холодов россияне стали активно обращать внимание на природные богатства. В Москве, как пишет , коммунальщики готовят клумбы к зимнему времени года, растения подкармливают. А телеканал тем временем передает важную информацию о полезных свойствах можжевельника. Он богат антиоксидантами, позволяющими укрепить иммунитет.Там, где растет можжевельник, очищается воздух. А ягоды вечнозеленого растения содержат эфирные масла, которые снимают воспаление и используются как антисептики. Плоды можжевельника ароматно пахнут, ценители включают их в состав различных блюд и напитков.Можжевельник в народе прозвали "зеленый лекарь". Портал сообщает, что его древесина обладает бактерицидными свойствами. Эксперты рекомендуют приобретать хлебницы, сделанные из нее, чтобы мучные изделия дольше оставались свежими.