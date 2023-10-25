Суздаль обрел такой статус в связи со своим 1000-летним юбилеем. 50,8 миллиона из резервного фонда правительства области пойдут пойдут на новогодние гуляния. Соответствующее постановление

Суздаль обрел такой статус в связи со своим 1000-летним юбилеем. 50,8 миллиона из резервного фонда правительства области пойдут пойдут на новогодние гуляния. Соответствующее постановление опубликовали на сайте официальной правовой информации. В прошлом году это звание носил Новосибирск. 7 января делегация Суздаля получила там снежинку в знак взятия эстафеты Новогодней столицы России. Каждый город изготавливает особенную