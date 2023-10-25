А в прошлом году бывшая участница группы Фабрика перенесла тяжелую потерю – умер ее отец. Смерть кандидата физико-математических наук Владимира Савельева стала стрессом для наследницы.

А в прошлом году бывшая участница группы "Фабрика" перенесла тяжелую потерю – умер ее отец. Смерть кандидата физико-математических наук Владимира Савельева стала стрессом для наследницы."Когда ушел папа, мой организм стал сыпаться, я начала болеть. Я очень плохо себя чувствовала. — призналась Савельева в интервью Наталье Подольской во время YouTube-шоу "Ваша Наташа". – Возможно, это была та энергетическая связь с папой, которая на протяжении долгого времени была крепкой, а потом прервалась. Конечно, в моих мыслях, моем сердце папа живет. Просто его нет рядом. Возможно, проблемы со здоровьем связаны с тем, что мой иммунитет просел под влиянием стресса".Певица сломалась после смерти отца."Я только начала хорошо себя чувствовать, начала работать. И вот папин уход меня зацепил. Думаю, до сих пор не пережила потерю. Но есть такие ситуации в жизни, как тревога, уход близкого, обязательно нужно идти к психотерапевту и психиатру. Я до сих пор занимаюсь с психотерапевтом", – говорит исполнительница.Психологи говорят, что при проживании утраты реакции зависят от нашего внутреннего устройства. У каждого свои психологические особенности, жизненный опыт, травмы и способы адаптации, ресурсы — их наличие или дефицит. Все это не может не влиять на то, как человек справляется с горем.