Популярный актер вышел в свет. Максим Аверин ошарашил общественность своим новым образом.

Популярный актер вышел в свет. Максим Аверин ошарашил общественность своим новым образом.После выхода знаменитого сериала "Глухарь" на популярного актера посыпались предложения о работе. Он сыграл в более пятидесяти картинах. А фильмы и спектакли с его участием собирают огромные рейтинги. Максим Аверин является одним из известнейших и востребованных актеров в российском кинематографе.Довольно часто предметом обсуждения общественности становится личная жизнь актера. Как известно, Максиму Аверину уже 47 лет и он до сих пор не был женат. Интерес к сокровенному связан с тем, что популярный артист не любит делиться подробностями с журналистами. Однако ему был приписан уже не один роман. Например, с Викторией Тарасовой, с Марией Куликовой и даже с Анной Якуниной. Каждый из них он опроверг.Правда, теперь у общественности появился новый повод для обсуждения артиста. 47-летний Максим Аверин шокировал поклонников внешним видом. На днях в Москве прошла ежегодная церемония награждения Fashion People Awards 2023. Одна из номинаций досталась актеру.Максим Аверин появился на сцене в стильном костюме, очках и бородой. Интернет-пользователи, увидевшие новые снимки с Авериным, были поражены его внешним видом. Некоторые обратили внимание на одну из главных деталей нового образа знаменитого актера – седую бороду, из-за которой 47-летний артист стал выглядеть значительно старше своих лет. Он стал походить на деда. Но нужно отдать должное: такой стиль Максиму Аверину очень идет.Ранее "Дни.ру" , что Максим Аверин встретил в театре молодую красотку.