Одна из компаний по перевозке пассажиров нарушает закон в сфере транспортной безопасности. Автобусы не оборудованы камерами видеонаблюдения. К таким выводам пришли прокуроры после

Одна из компаний по перевозке пассажиров нарушает закон в сфере транспортной безопасности. Автобусы не оборудованы камерами видеонаблюдения. К таким выводам пришли прокуроры после проведения проверки. По закону перевозчики обязаны оснастить автобусы видеокамерами в салоне и в кабине водителя. Как стало известно “Шестому каналу”, нарушителем оказался ИП Тимофеев. Он курирует маршруты: №23, 53 и 3С. Татьяна