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<a href="https://33live.ru/novosti/25-10-2023-vo-vladimire-pochti-na-sutki-otklyuchat-teplosnabzhenie-v-domax-na-12-ti-ulicax.html" target="_blank">Во Владимире почти на сутки отключат теплоснабжение в домах на 12-ти улицах</a> - Отключение связано с ремонтом теплосетей, который будет проходить в районе дома №12 на ул. Северной. Отопления и горячей воды не будет 26 октября с трех часов ночи до десяти часов вечера.