Отключение связано с ремонтом теплосетей, который будет проходить в районе дома №12 на ул. Северной. Отопления и горячей воды не будет 26 октября с трех часов ночи до десяти часов вечера.
Отключение связано с ремонтом теплосетей, который будет проходить в районе дома №12 на ул. Северной. Отопления и горячей воды не будет 26 октября с трех часов ночи до десяти часов вечера. Теплоснабжение отключат в домах по следующим адресам: – ул. 1-ая Пионерская, д. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 62,64,66; – ул. Лермонтова, д.