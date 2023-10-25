Во Владимирской области возбуждено новое уголовное дело против 22-летнего иностранца.

Во Владимирской области возбуждено новое уголовное дело против 22-летнего иностранца. Молодого человека обвиняют в пропаганде террористической деятельности. Об этом сообщили наши коллеги из со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.Ранее фигуранта обвиняли в том, что он связался в боевиком и перевёл ему средства на приобретение оружия. Теперь всплыл ещё один эпизод. Правоохранители установили, что летом прошлого года иностранец распространял в сети материалы, в которых содержалась пропаганда деятельности террористической организации.В настоящий момент проводится расследование.