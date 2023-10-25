Во Владимирской области гражданин одной из Центрально-Азиатских республик переводил деньги на...

Во Владимирской области гражданин одной из Центрально-Азиатских республик переводил деньги на покупку огнестрельного оружия для боевиков.Как официально сообщается, в ходе оперативно-розыскной деятельности Управлением ФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с региональным УМВД России, выявлен и задокументирован дополнительный эпизод «противоправной деятельности уроженца и гражданина одной из Центрально-Азиатских республик» (2001 года рождения).Уточняется, что он - сторонник международной террористической организации «Исламское государство» (далее - МТО, деятельность на территории РФ запрещена).На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности в октябре 2023 года СО УФСБ России по Владимирской области в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ.Следствием было установлено, что обвиняемый наладил интернет-связь с членом МТО, принимающим участие в террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики.И в процессе общения фигурант принял решение о поддержки террористов.Стало известно, что мужчина перевёл личные денежные средства на покупку огнестрельного оружия для боевиков.Фото: pxfuel.com