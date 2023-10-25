Во Владимирской области мнения по вопросу замены неблагозвучных названий разделились. В...

Во Владимирской области мнения по вопросу замены неблагозвучных названий разделились.В Государственной думе предложили разрешить местным властям менять неблагозвучные названия населенных пунктов. Какие сёла и деревни тридцать третьего региона могли бы подвергнуться такому принудительному переименованию и что по поводу этой инициативы думают сами их жители? В вопросе разбирался Федор ЛалакинНазвания для деревень появлялись не на пустом месте. Иногда от ремесла жителей иногда от фамилии помещиков. Птица бухало обитала в этих местах. Если не знать этой истории, то название данной деревни воспринимается не очень пристойно))Алевтина Чикнасова, местный житель:- Указатель вон там, буква "а" была. А теперь скорректировали мы Бухолово. Да, а мне никакой разницы нет.. ..но если кому то скажут Бухалово ржачка начинается всем смешно.Анна Жукова, местный житель:- Название не нравится..- Не нравится Вам название?- Нет- А чем название то не нравится?-Да Бухолово, все бухАлово да бухАлово.Новость о том, что депутаты Государственной думы хотят переименовать неблагозвучные названия деревень разлетелась очень быстро и вызвала неоднозначную реакцию. Интернет-пользователи узнав про эту инициативу, сразу разделились на два лагеря. кто-то высказывается за смену названий, кто-то наоборот считает это недопустимым:- А еще бывают фамилии смешные, давайте их тоже отменим, а людей переименуем?В тридцать третьем регионе, кроме Бухолова в списке потенциально неблагозвучных деревни Гнусово и Харино, Гуляиха, Ляхи и Лепёшкино. А так же речка Шалавка.Подобная практика уже была в истории нашей области. В 1965 году по инициативе Владимирского обкома КПСС были проверены списки населенных пунктов. Некоторые позже переименовали, например: Кобелиха стала Красным заречьем, Поросятьево - Оковым, Лачуги - Красным лучом. Но в этот раз идея заключается совсем в другом.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Что в первоисточнике, что предлагают депутаты. Сейчас вопрос связанный с переименованиями географических объектов топонимов это полномочия субъектов РФ и самой Российской Федерации. То есть органы самоуправления ну вообщем то не прав ни возможностей для этого не имеют и депутаты предложили такими полномочиями их наделить вот собственно в этом предложение их.Вот и получается, что менять названия, без просьбы об этом самих жителей никто не собирается. А вся эта "буря в стакане" возникла лишь потому, что в пояснительной записке, в качестве обоснования своего предложения, были указаны неблагозвучные названия ряда топонимов- лишь как пример. Если разрешить органам местного самоуправления самим решать такие вопросы, то это облегчИт процесс переименования- если он будет нужен. Владимирские краеведы, например, считают, что делать так нельзя.Алексей Арескин, заместитель начальника отдела информации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- Я считаю, что за каждым названием, особенно топонимическим стоит целая история того или иного населенного пункта и менять его на какое то более благозвучное в современных реалиях слово считаю неправильным поскольку мы тем самым обрезаем целый исторический пласт , историческую нить связывающую вот эту землю с нашей современностью.Многие названия деревень и сел в наше время воспринимаются не так, как раньше- из за того, что много слов привычных для наших предков ушло из речи. Краевед предлагает устанавливать в таких местах стенд, на котором будет рассказано, почему такое название, просвещая и туристов и местных жителейФедор Лалакин, Андрей Синягин, Вести Владимир.