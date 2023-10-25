Во Владимирской области мнения по вопросу замены неблагозвучных названий разделились.
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Во Владимирской области мнения по вопросу замены неблагозвучных названий разделились.
В Государственной думе предложили разрешить местным властям менять неблагозвучные названия населенных пунктов. Какие сёла и деревни тридцать третьего региона могли бы подвергнуться такому принудительному переименованию и что по поводу этой инициативы думают сами их жители? В вопросе разбирался Федор Лалакин
Названия для деревень появлялись не на пустом месте. Иногда от ремесла жителей иногда от фамилии помещиков. Птица бухало обитала в этих местах. Если не знать этой истории, то название данной деревни воспринимается не очень пристойно))
Алевтина Чикнасова, местный житель:
- Указатель вон там, буква "а" была. А теперь скорректировали мы Бухолово. Да, а мне никакой разницы нет.. ..но если кому то скажут Бухалово ржачка начинается всем смешно.
Анна Жукова, местный житель:
- Название не нравится..
- Не нравится Вам название?
- Нет
- А чем название то не нравится?
-Да Бухолово, все бухАлово да бухАлово.
Новость о том, что депутаты Государственной думы хотят переименовать неблагозвучные названия деревень разлетелась очень быстро и вызвала неоднозначную реакцию. Интернет-пользователи узнав про эту инициативу, сразу разделились на два лагеря. кто-то высказывается за смену названий, кто-то наоборот считает это недопустимым:
- А еще бывают фамилии смешные, давайте их тоже отменим, а людей переименуем?
В тридцать третьем регионе, кроме Бухолова в списке потенциально неблагозвучных деревни Гнусово и Харино, Гуляиха, Ляхи и Лепёшкино. А так же речка Шалавка.
Подобная практика уже была в истории нашей области. В 1965 году по инициативе Владимирского обкома КПСС были проверены списки населенных пунктов. Некоторые позже переименовали, например: Кобелиха стала Красным заречьем, Поросятьево - Оковым, Лачуги - Красным лучом. Но в этот раз идея заключается совсем в другом.
Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:
- Что в первоисточнике, что предлагают депутаты. Сейчас вопрос связанный с переименованиями географических объектов топонимов это полномочия субъектов РФ и самой Российской Федерации. То есть органы самоуправления ну вообщем то не прав ни возможностей для этого не имеют и депутаты предложили такими полномочиями их наделить вот собственно в этом предложение их.
Вот и получается, что менять названия, без просьбы об этом самих жителей никто не собирается. А вся эта "буря в стакане" возникла лишь потому, что в пояснительной записке, в качестве обоснования своего предложения, были указаны неблагозвучные названия ряда топонимов- лишь как пример. Если разрешить органам местного самоуправления самим решать такие вопросы, то это облегчИт процесс переименования- если он будет нужен. Владимирские краеведы, например, считают, что делать так нельзя.
Алексей Арескин, заместитель начальника отдела информации и использования документов Государственного архива Владимирской области:
- Я считаю, что за каждым названием, особенно топонимическим стоит целая история того или иного населенного пункта и менять его на какое то более благозвучное в современных реалиях слово считаю неправильным поскольку мы тем самым обрезаем целый исторический пласт , историческую нить связывающую вот эту землю с нашей современностью.
Многие названия деревень и сел в наше время воспринимаются не так, как раньше- из за того, что много слов привычных для наших предков ушло из речи. Краевед предлагает устанавливать в таких местах стенд, на котором будет рассказано, почему такое название, просвещая и туристов и местных жителей
Федор Лалакин, Андрей Синягин, Вести Владимир.