С начала 2023 года на территории 33-го региона привлекли к ответственности свыше 470 водителей, которые управляли транспортными средствами без государственных регистрационных знаков.

С начала 2023 года на территории 33-го региона привлекли к ответственности свыше 470 водителей, которые управляли транспортными средствами без государственных регистрационных знаков. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.В ведомстве отмечают, что отсутствие номеров серьёзно усложняет работу полицейских, и напоминают, что за данное правонарушение автовладельцам грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок он 1 до 3 месяцев.