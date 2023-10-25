Во Владимирской области в домах многодетных семей устанавливают пожарные извещатели. В Собинке в...

Во Владимирской области в домах многодетных семей устанавливают пожарные извещатели.В Собинке в квартирах и домах многодетных семей сотрудники МЧС и администрации города установили десять пожарных извещателей.Устройство работает автономно, от батареек и реагирует на дым, оповещая жильцов об опасности громким сигналом. В помещениях, где проживают нуждающиеся, их устанавливают безвозмездно. С начала года в регионе по этой программе установлены две с половиной тысячи устройств. В МЧС напоминают: это один из простейших способов защиты жилья от пожаров, который доказал свою эффективность.Иван Берсенев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому районам ГУ МЧС по Владимирской области.- На территории Собинского района произошло 159 пожаров, за аналогичный период прошлого года - 183. Также достигнуто снижение гибели людей на два человека.