В рамках сделки по покупке ГК МИЦ банк ВТБ выдал кредит ГК «Самолет» объемом 45,6 млрд. руб.

В рамках сделки по покупке ГК МИЦ банк ВТБ выдал кредит ГК «Самолет» объемом 45,6 млрд. руб. Сделка стала не только крупнейшей в российском секторе жилищного строительства за всю его историю, но и беспрецедентной с точки зрения структурных решений.Как отметил Виталий Сергейчук, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ:«Команда корпоративно-инвестиционного блока всегда ориентируется на цели наших клиентов и разрабатывает новые продукты и финансовые решения, которые дают возможность наиболее эффективно реализовать их стратегические цели. К особенностям данной сделки можно отнести то, что продавцами активов выступили физические лица, в расчетах по сделке содержится как фиксированная, так и переменная составляющие, которые будут определены в зависимости от выполнения ряда условий в будущем. Реализованные решения содержат механизмы минимизации процентной нагрузки, в том числе ограниченное влияния роста ключевой ставки на общую стоимость финансирования. Команда ВТБ провела колоссальную работу. Наша экспертиза по структурированию и реализации комплексных сделок дала возможность обеспечить наиболее комфортные условия кредитного договора для группы «Самолет», с которой нас связывают долгосрочное сотрудничество и успешный опыт реализации современных жилых проектов».Реклама.