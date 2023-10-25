Золотой щенок из приюта во Владимире ждет, когда его заберут домой. Пока одни мечтают о далёком...

"Золотой щенок" из приюта во Владимире ждет, когда его заберут домой.Пока одни мечтают о далёком путешествии, другие больше всего на свете хотят домой, где бы этот дом ни был. Рубрика "Хочу домой" - об одиноких питомцах из приютов.И сегодня наш герой - маленький золотой "медвежонок" из собачьего убежища "Дорога добра". Малыша нашли вместе с собратьями на помойке в Петушках. В приют попали двое из помёта. Сестренку, к счастью, уже забрали, а вот её пушистый братец всё ещё ждёт своих. Здоров, сделана первая прививка. Будет средним, сейчас ему 1,5 месяца. Общительный и игривый. Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.(Телефон приюта: 8-902-882-63-03)