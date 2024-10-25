Бывший чиновник, которого судят за крупную взятку и мошенничество, пытается спастись от тюрьмы. Как сообщили наши коллеги, журналисты «Ковровских вестей», сегодня на заседании суда

Бывший чиновник, которого судят за крупную взятку и мошенничество, пытается спастись от тюрьмы. Как сообщили наши коллеги, журналисты «Ковровских вестей», сегодня на заседании суда Амангельды Куандыков попросил отравить его на СВО. Напомним, по версии следствия, бывший вице-мэр Коврова получил вознаграждение в виде трехкомнатной квартиры от частной компании за согласование документов на строительство и ввод в