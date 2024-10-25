Следующее судебное заседание назначено на 29 октября.

25 октября в Ковровском городском суде Владимирской области началось слушание дела Амангельды Куандыкова, бывшего заместителя главы администрации Коврова, обвиняемого Куандыков, которому вменяется получение взятки стоимостью свыше 8 миллионов рублей и мошенничество на 860 тысяч рублей, вновь попросил отправить его воевать в зону специальной военной операции (СВО) для освобождения от уголовной ответственности.Сторона защиты представила суду несколько документов, подтверждающих готовность Куандыкова служить по контракту, включая благодарственные письма и служебные характеристики. Судья Наталья Новикова направила ходатайство обвиняемого в военный комиссариат, но вопрос о его отправке в зону СВО будет рассмотрен после получения ответа от военкомата. Следующее судебное заседание назначено на 29 октября, где прокурор продолжит оглашать обвинительное заключение и начнётся допрос свидетелей.