Во Владимирской области по итогам сентября зафиксировано снижение уровня годовой инфляции. Соответствующие данные приводит Банк России. Причем если в среднем по стране этот показатель

Во Владимирской области по итогам сентября зафиксировано снижение уровня годовой инфляции. Соответствующие данные приводит Банк России. Причем если в среднем по стране этот показатель составил 8,63%, то в регионе уровень инфляции немного ниже. Из информации на сайте Банка России В сентябре 2024 года годовая инфляция во Владимирской области снизилась до 8,54% после 8,90% в августе,