Родители учеников 38 школы вслед за 17 лицеем обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве нам сообщили, что обе коллективные жалобы находятся на рассмотрении. В 38 школе причины — те же, что

Родители учеников 38 школы вслед за 17 лицеем обратились в прокуратуру. В надзорном ведомстве нам сообщили, что обе коллективные жалобы находятся на рассмотрении. В 38 школе причины — те же, что и в 17 лицее. Владимирцы в своем обращении говорят о том, что реорганизацию по объединению образовательных учреждений провели неправильно — сперва нужно было учесть