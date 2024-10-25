Три раба на личной автомойке и миллион, украденный у бойца СВО. Силовики накрыли ОПГ в Собинском районе. Резонанс федерального масштаба вызвала личность главного фигуранта. По подозрению в

Три раба на личной автомойке и миллион, украденный у бойца СВО. Силовики накрыли ОПГ в Собинском районе. Резонанс федерального масштаба вызвала личность главного фигуранта. По подозрению в мошенничестве и использовании рабского труда задержан депутат Собинского райсовета от «Единой России». На этом видео народного избранника ведут в наручниках в зал суда — его вместе с подельниками