Советская эксцентрическая комедия Бриллиантовая рука была снята в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем. Кажется, мы знаем ее наизусть. Но обращали ли внимание на детали? Давайте проверим!
Советская эксцентрическая комедия "Бриллиантовая рука" была снята в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем. Кажется, мы знаем ее наизусть. Но обращали ли внимание на детали? Давайте проверим!
1. Кем работал Семен Семенович Горбунков?
А. Старшим специалистом в "Гипрорыбе";
Б. Инженером в "Гипрострое";
В. Учителем младших классов.
2. Почему Горбунков не хотел ехать в круиз?
А. Не было денег;
Б. Копил на машину;
В. Хотел купить жене шубу.
3. Как назывался теплоход, на котором путешествовал Горбунков?
А. "Михаил Светлов";
Б. "Михаил Ломоносов";
В. "Михаил Носов".
4. На каком этаже живет семья Горбунков?
А. На первом;
Б. На втором;
В. На третьем.
5. В каком из этих городов не был Семен Горбунков?
А. В Стамбуле;
Б. В Марселе;
В. В Нью-Йорке.
6. Для чего, по версии управдома, планируются дворы в нашей стране?
А. Для гуляний;
Б. Для эстетики;
В. Для митингов.
7. В номере 327 какой гостиницы встречался Горбунков с Анной Сергеевной?
А. "Атлантика";
Б. "Интурист";
В. "Плакучая ива".
ОТВЕТЫ
1. А. Старшим специалистом в "Гипрорыбе";
2. В. Хотел купить жене шубу;
3. А. "Михаил Светлов";
4. В. На третьем;
5.
В. В Нью-Йорке;
6. Б. Для эстетики;
7.А. "Атлантика".