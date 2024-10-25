Советская эксцентрическая комедия Бриллиантовая рука была снята в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем. Кажется, мы знаем ее наизусть. Но обращали ли внимание на детали? Давайте проверим!

Советская эксцентрическая комедия "Бриллиантовая рука" была снята в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем. Кажется, мы знаем ее наизусть. Но обращали ли внимание на детали? Давайте проверим!1. Кем работал Семен Семенович Горбунков?А. Старшим специалистом в "Гипрорыбе";Б. Инженером в "Гипрострое";В. Учителем младших классов.2. Почему Горбунков не хотел ехать в круиз?А. Не было денег;Б. Копил на машину;В. Хотел купить жене шубу.3. Как назывался теплоход, на котором путешествовал Горбунков?А. "Михаил Светлов";Б. "Михаил Ломоносов";В. "Михаил Носов".4. На каком этаже живет семья Горбунков?А. На первом;Б. На втором;В. На третьем.5. В каком из этих городов не был Семен Горбунков?А. В Стамбуле;Б. В Марселе;В. В Нью-Йорке.6. Для чего, по версии управдома, планируются дворы в нашей стране?А. Для гуляний;Б. Для эстетики;В. Для митингов.7. В номере 327 какой гостиницы встречался Горбунков с Анной Сергеевной?А. "Атлантика";Б. "Интурист";В. "Плакучая ива".ОТВЕТЫ1. А. Старшим специалистом в "Гипрорыбе";2. В. Хотел купить жене шубу;3. А. "Михаил Светлов";4. В. На третьем;5.В. В Нью-Йорке;6. Б. Для эстетики;7.А. "Атлантика".