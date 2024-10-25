Владимирская спортсменка Алина Галочкина взяла серебро на международных соревнованиях по художественной гимнастике. Состязания под названием «Лига Альфа банк финал Кубка Сильнейших»

Владимирская спортсменка Алина Галочкина взяла серебро на международных соревнованиях по художественной гимнастике. Состязания под названием «Лига Альфа банк финал Кубка Сильнейших» проходили в Москве. В них приняли участие спортсмены из 12 стран мира. Наша землячка заняла 2 место в финале упражнений без предмета, 2 место в финале упражнений с булавами и 2 место в финале