Его арестовали оперативники.

Депутат похитил трех человек, применял к ним насилие и заставлял работать на автомойке... Больше похоже на сюжет остросюжетного триллера, чем на реальные события.Но именно в таком преступлении подозревают члена Совета народных депутатов Собинского района во Владимирской области. Среди пострадавших оказался участник спецоперации, который вернулся домой. Подробности — в материале .Завел себе рабов?О задержании местного парламентария сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области. В преступную группу входили еще три человека. В период с июля по октябрь они обманом заставили бойца СВО перевести со счета больше 1 млн рублей.На этом злоумышленники не остановились. С февраля они незаконно удерживали трех мужчин и заставляли тех работать без оплаты в любое время дня и ночи. Автомойка, на котором содержались пленники, принадлежит депутату. Похоже, народный избранник возомнил себя рабовладельцем.Следователи вышли на преступную группу совместно с сотрудниками УФСБ России по региону.«Следователями допрошены потерпевшие и свидетели, проведены осмотр места происшествия, а также обыски в местах проживания подозреваемых, в ходе которых изъяты оружие, денежные средства, банковские карты, компьютерная техника, назначены необходимые судебные экспертизы», — уточнили в СК.Двух фигурантов уголовного дела уже заключили под стражу. Третьему пока не избрали меру пресечения.В деле могут быть другие эпизодыИмя депутата не фигурирует в сводке Следственного комитета. Как издание «Зебра ТВ», задержан Николай Малышев. Что о нем известно? Парламентарию 40 лет, он родился в городке Лакинске. Окончил обучение в школе армии ВДВ. Николая призвали в армию в 2002 году. После он служил на территории Чеченской республики. У Малышева есть правительственные награды.С 2010 по 2016 год учился во Владимирском юридическом институте ФСИН РФ. В 2017 году Николай стал председателем Союза десантников России по Собинскому району. С 2020 года по настоящее время является депутатом Совета народных депутатов Собинского района от «Единой России».В соцсетях Малышев рассказывает о поддержке участников спецоперации, участии в спортивных и патриотических мероприятиях. Депутат пропагандирует здоровый обрах жизни.Он вместе с подельниками может быть причастен и к другим эпизодам.«В настоящее время продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление иных эпизодов преступной деятельности организованной группы», — добавили в СК.Редакция следит за ходом расследования.