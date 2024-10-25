Карантин предполагает строгие ограничения.

22 октября 2024 года во Владимирской области была зафиксирована вспышка бешенства у животных в Собинском районе Владимирской области, в деревнях №38 и Юрино. Губернатор региона подписал указ о введении карантинных мер в этих территориях.Карантин предполагает строгие ограничения: запрещено лечение больных животных, а доступ на территорию ограничен только для ветеринаров и местных жителей. Также введены запреты на выгул и вывоз восприимчивых животных, за исключением вакцинированных. Неблагополучными считаются зоны в радиусе 1000 метров от эпизоотического очага. Меры будут действовать до 22 декабря 2024 года, чтобы предотвратить распространение болезни. Контроль за исполнением мероприятий возложен на первого заместителя губернатора области.Напомним, ранее мы писали, что