Индустрия терпит серьёзные убытки.

Владимирские рестораторы, артисты, музыканты и руководители заведений общепита обратились к замгубернотора Александру Ремиге с открытым письмом. Породили документ сохраняющиеся ограничения по работе баров и кафе.Пока филармонии, концертные залы, дома культуры продолжают свою работу, развлекательные мероприятия в заведениях общественного питания оказались под запретом до первого дня зимы.«Введённые меры сильно ударили по заработку творческих коллективов, арендодатели грозятся судами, кредиторы продолжают «душить» процентами», - описывают ситуацию обратившиеся.Артисты, музыканты и рестораторы просят пересмотреть Указ губернатора и снять запрет на проведение развлекательных мероприятий в ресторанах, кафе и барах.Вместе с этим, рухнули продажи новогодних корпоративов и банкетов. Падение, по информации рестораторов, составляет 70-80%. Выручка в октябре-ноябре, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снизилась для ресторанов на 60%, а для баров и ночных заведений на 90%.«Статистика демонстрирует, что эти ограничения не влияют на количество заболевших», - считают подписавшиеся.Автограф под обращением председатель Владимирского отделения Барменской ассоциации России Михаил Николаев, а также группы «Инайн», «Pint», «Центральный парк», «Bosphorus Night», «Метаморфис», «Карантин», «Black rain», «Пушкарь FM», «Агидель», «Мыло» и «Скоба».Инициаторы письма просят организовать совместную встречу с руководством региона, выработать конкретные решения и меры поддержки их бизнеса. Копия письма также направлена бизнес-омбудсмену Алле Матюшкиной.