Были нарушены сроки рассмотрения обращений граждан.
В прокуратуру Владимира обратился мужчина, который пожаловался на нарушение департаментом здравоохранения администрации области сроков при рассмотрении его обращения. Темой письма стало ненадлежащее обеспечение лекарствами.
«Ответ дан с превышением более чем на месяц установленного законом срока», - пояснили в прокуратуре.
За нарушение ст. 5.59 КоАП РФ замдиректор отдела депздрава получила штраф – 5 000 рублей.
Постановление суда было обжаловано. Вердикт оставлен без изменения.