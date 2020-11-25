Были нарушены сроки рассмотрения обращений граждан.

В прокуратуру Владимира обратился мужчина, который пожаловался на нарушение департаментом здравоохранения администрации области сроков при рассмотрении его обращения. Темой письма стало ненадлежащее обеспечение лекарствами.«Ответ дан с превышением более чем на месяц установленного законом срока», - пояснили в прокуратуре.За нарушение ст. 5.59 КоАП РФ замдиректор отдела депздрава получила штраф – 5 000 рублей.Постановление суда было обжаловано. Вердикт оставлен без изменения.