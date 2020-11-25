Артисты, музыкальные группы, рестораторы и руководители заведений общепита обратились к Александру Ремиге с просьбой не продлевать коронавирусные ..
<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2020-obrashhenie-artistov-i-restoratorov-k-administracii-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Обращение артистов и рестораторов к администрации Владимирской области</a> - Артисты, музыкальные группы, рестораторы и руководители заведений общепита обратились к Александру Ремиге с просьбой не продлевать коронавирусные ..
[url=https://33live.ru/novosti/25-11-2020-obrashhenie-artistov-i-restoratorov-k-administracii-vladimirskoj-oblasti.html]Обращение артистов и рестораторов к администрации Владимирской области[/url] - Артисты, музыкальные группы, рестораторы и руководители заведений общепита обратились к Александру Ремиге с просьбой не продлевать коронавирусные ..