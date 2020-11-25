Встретились двое новых русских, разговорились. Разговор зашел об их надоевших женах.
1) - А я от своей легко избавился.
2) - Как?
1) - Купил ей "Шевроле". Она на нем поехала, скорость - под 200, а тут поворот... Машина вдребезги, жена - на том свете.
2) - Здорово, надо попробовать.
Через неделю.
1) - Ну, как дела?
2) - Плохо. Купил ей "Шевроле". Она поехала, скорость - под 200, поворот, машина вдребезги, но жена жива осталась.
1) - Хм, ну попробуй "Альфа-Ромео".
Через неделю.
[приблизительно тот же разговор]
1) - Хм, ну попробуй "Ягуар".
Еще через неделю.
1) - Ну, как дела?
2) - Прекрасно, надо было сразу с ягуара начинать. Не пришлось даже никуда ехать - он ее прямо в гараже разорвал!
еще анекдот!