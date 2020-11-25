В 2020 году для восстановления и разведения лесов во Владимирской области приобретено 36 единиц спецтехники и оборудования на сумму 15,5 млн рублей.

В 2020 году для восстановления и разведения лесов во Владимирской области приобретено 36 единиц спецтехники и оборудования на сумму 15,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.В список вошли 10 тракторов Беларус-82.1, 6 культиваторов КЛБ-1,7, 3 плуга ПКЛ-70, 2 культиватора КЛБ-1,7, 1 борона дисковая БДМ-2.4х2П, 10 кусторезов FS 400-K, 1 почвофреза ФРН-2К и 3 мотокосы FS 250.«Закуплено 29 единиц лесопожарной техники и оборудования на общую сумму 15,8 млн рублей. А именно - авторемонтная мастерская, 12 автомобилей УАЗ «Фермер» с комплектом противопожарного оборудования, 6 автомобилей УАЗ и 10 опрыскивателей-распылителей», - добавили в Белом доме.Власти отметили, что показатель по восстановлению лесов выполнен на 104%. Площадь работ составила 5,6 тысяч гектаров. Молодые сосны и ели высажены на площади 3,9 тыс. гектаров. Активное участие в сохранении зелёных насаждений приняли 850 волонтёров, студентов, школьников и представителей общественных организаций. Отмечается, что по объёму восстановления лесов Владимирская область в уходящем году заняла 5 место в ЦФО.Для будущих насаждений закуплена тонна семян. В 2021 году на сохранение лесов выделят 97,5 млн рублей.