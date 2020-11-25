В Коврове спасатели спилили дерево, чтобы сохранить жизнь кошке. Она забралась на макушку дерева самостоятельно, а спуститься не смогла. Берёза высотой с пятиэтажный дом, на которую залезло

В Коврове спасатели спилили дерево, чтобы сохранить жизнь кошке. Она забралась на макушку дерева самостоятельно, а спуститься не смогла. Берёза высотой с пятиэтажный дом, на которую залезло животное, находилось на территории детского сада. Обычно спасатели кошек с деревьев не снимают, домашние питомцы возвращаются на землю после длительной отсидки самостоятельно. Но в этом случае кошку начали