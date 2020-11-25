В январе пройдет ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам. Власти уверяют, что выплаты вырастут сильнее прежнего.
<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2020-v-rossii-budut-po-novomu-nachislyat-pensii-chto-izmenitsya.html" target="_blank">В России будут по-новому начислять пенсии: что изменится</a> - В январе пройдет ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам. Власти уверяют, что выплаты вырастут сильнее прежнего.
[url=https://33live.ru/novosti/25-11-2020-v-rossii-budut-po-novomu-nachislyat-pensii-chto-izmenitsya.html]В России будут по-новому начислять пенсии: что изменится[/url] - В январе пройдет ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам. Власти уверяют, что выплаты вырастут сильнее прежнего.