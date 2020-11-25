Удостоверения ЮИДовцев ребятам вручили сотрудники полиции.

В детском саду № 10 города Собинки состоялось долгожданное для дошколят событие – посвящение в отряд Юных инспекторов дорожного движения. С поздравлениями в гости к ребятам пришли сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району.Дети, перевоплотившись в образы известных сказочных персонажей, вместе с воспитателями показали гостям поучительную сказку, продемонстрировав, насколько хорошо они успели изучить некоторые Правила дорожного движения. Ребята показали, как правильно вести себя в салоне автомобиля и в общественном транспорте, безопасно пересекать проезжую часть и реагировать на сигналы светофора.Сотрудники полиции, посмотрев сказку, отметили, что дошколята отлично справляются с изучением знаний ПДД и станут настоящими помощниками для дорожных полицейских.Вручая удостоверения «Юного инспектора дорожного движения», полицейские адресовали новобранцам слова поздравлений и успехов в новом для них деле.