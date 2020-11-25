Власти выделили подрядчику средства для обеспечения непрерывности строительного цикла.

Новую школу в микрорайоне «Коммунар» строят с опережением графика, об этом сообщает владимирская мэрия. Информация была озвучена на заседании местного горсовета, где чиновники попросили добавить подрядчику 2,5 млн рублей на продолжение работ.«Выделенные 282 млн ЗАО «МНК-ГРУПП» уже освоил. Областная администрация потратит ещё 47,5 млн рублей для обеспечения непрерывности цикла», - пояснили в горадминистрации.Напомним, что площадь нового здания школы №46 составит больше 18,6 тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на 1100 мест.Проектом предусмотрены актовый зал, столовая на 250 учеников, многофункциональный спортзал. Срок сдачи объекта - 2021 год. Сейчас он готов примерно на 60%.