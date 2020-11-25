Ещё 127 владимирцам поставили диагноз Covid-19.

За минувшие сутки во Владимирской области от ковида скончались 5 пациентов. Общее число жертв коронавируса выросло до 295 жителей региона.Ещё 127 владимирцам поставили диагноз Covid-19. Таким образом, численность инфицированных за время пандемии дошла до 12 597 человек.За вчерашний день во Владимире диагностировано 25 случаев заражения, 16 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, по 8 - в Ковровском и Меленковском, по 7 - в Вязниковском, Юрьев-Польском и Кольчугинском районах. Ешё по 6 пациентов прибавилось в Селивановском, а по 5 в Киржачском, Камешковском, Собинском, Александровском и Гороховецком районах. Двое инфицированных выявлено в ЗАТО Радужный. Один житель заболел Судогодском районе.За 2020 год в областном центре ковидом заразились 2259 человек. 1774 - в Гусь-Хрустальном районе, 1460 - в Муроме, 1026 - в Ковровском, 946 - в Петушинском, 915 - в Александровском, 629 - в Вязниковском, 543 - в Юрьев-Польском, 492 - в Собинском, 446 - в Кольчугинском, 361 - в Суздальском, 330 - в Меленковском, 307 - в Гороховецком, 291 - в Селивановском, 231 - в Камешковском, 214 - в Судогодском, 191 - в Киржачском районах, 152 выявлено в Радужном.Ислечились от недуга ещё 211 пациентов. Общая численность выздоровевших составляет 10 147 жителей Владимирской области.Добавим, что за сутки в России подтверждено 23 675 случаев COVID-19 в 85 регионах.