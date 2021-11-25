Начался охотничий сезон на оленей. Мужик решил взять с собой на охоту жену. В первый раз. Обьяснив ей основные принципы, он говорит:
- Запомни, там будет много охотников и самое главное после твоего выстрела - это сразу подойти к убитому животному, заявив таким образом на него свое право.
После прибытия на место не прошло и нескольких минут, как мужик услышал выстрел своей жены. Ну, на всякий случай решил проверить, так ли она сделала так, как он ее учил. Выходит на поляну и видит вдали свою супружницу и какого-то мужика, размахивающего руками. Подойдя ближе, он слышит:
- Ладно, ладно!!! Это ваш олень!!! Но могу я хотя бы забрать свое седло?!!!
еще анекдот!