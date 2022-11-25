В венском Музее Леопольда экоактивисты из организации Последнее поколение облили нефтью картину Густава Климта Смерть и жизнь. Один из них также приклеил себя к полотну. И это далеко не первая акция вандализма, которая случилась в европейских музеях за последнее время. Экоактивисты уже нападали на произведения других великих мастеров – , Вермеера, Моне, Ван Гога. И вандалы на этом не остановятся, – считает народный художник России Никас Сафронов.

В венском Музее Леопольда экоактивисты из организации "Последнее поколение" облили нефтью картину Густава Климта "Смерть и жизнь". Один из них также приклеил себя к полотну. И это далеко не первая акция вандализма, которая случилась в европейских музеях за последнее время. Экоактивисты уже нападали на произведения других великих мастеров – , Вермеера, Моне, Ван Гога. "И вандалы на этом не остановятся", – считает народный художник России Никас Сафронов."Когда в середине октября такие же активисты облилитоматным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Лондонскойнациональной галерее, я сказал, что практически полная безнаказанность за такиепреступления в скором времени приведет к новым атакам на произведениязнаменитых художников, – говорит Никас. – И, как видите, оказался прав. Вскореизмазали картофельным пюре "Стог сена" Клода Моне в Музее Барберини вПотсдаме. И напали на шедевр Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой"– один из вандалов приклеился к полотну головой, а второй вылил на негоконсервированный суп. Теперь вот пострадал Климт".Этими работами восхищались многие знаковые историческиеличности, картины вдохновляли композиторов, писателей, художников. Нападать наживые великие полотна, которые несут энергетику миллионов зрителей, – эторавносильно нападению на ребенка. Так как картины беззащитны, они не могут датьсдачи.Экоактивисты уверяют, что таким способом выражают протестпротив использования нефти и газа, которые "уничтожают человечество".И призывают закрывать музеи – считая, что благодаря этому правительства разныхстран прекратят разработки новых нефтяных месторождений. Но именно уничтожениеискусства – это и есть прямое уничтожение мира. Сейчас начали с живописи, потомперейдут на музыку, литературу. Во что превратится человечество без культуры? Вбездушных роботов, не помнящих своей истории."Я думаю, что все эти якобы экологические акциинаправлены в первую очередь на обогащение некой группы людей, – вздыхаетСафронов. – Судите сами: активисты выбирают только очень известные картины.Например, та же картина Моне – самая дорогая из его работ. Это вызывает шквалэмоций – как у самих нападавших, так и у всех людей, кому не безразличноискусство. Об этих акциях говорят во всем мире, популярность вандалов растет, уних появляются новые спонсоры – причем они сами этого не скрывают. Так чтоскорее всего за громкими словами о спасении планеты от глобального потеплениястоит банальная нажива".Увы, в Европе даже не предусмотрено серьезного наказания заподобного рода преступления. Чаще просто составляют административный протокол.Пока самое суровое наказание понесли трое мужчин, атаковавших произведениеВермеера, – их приговорили к двум месяцам тюрьмы. Для сравнения: по российскомузаконодательству уничтожение или повреждение объектов культурного наследиянаказывается штрафом до трех миллионов рублей либо лишением свободы на тригода."Думаю, надо ждать новых нападений экоактивистов нашедевры знаменитых художников. Возможно, вандалы начнут портить не толькополотна, но и скульптуры. И винить в этом следует в первую очередь западную политику– вседозволенности, двойных стандартов и, кстати, отмены русской культуры тоже.Любые нелогичные и неправильные решения в этой области приводят к последствиям.В том числе и к таким вот последствиям, как порча великих произведенийискусства", – подчеркнул Никас Сафронов.